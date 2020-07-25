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25.07.2020 (13:14)

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в генеральной репетиции военно-морского парада

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии принял участие в генеральной репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге, который пройдет 26 июля 2020 года.

Орудийные расчеты, состоящие из курсантов, активно готовились к праздничному  мероприятию. Отрабатывая  свои навыки, они добивались синхронности выстрелов из орудий, определяющей качество звукового эффекта.

Артиллерийский залп из  двенадцати  85-мм пушек Д-44, дислоцированных у стен  Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, ознаменовал начало генеральной репетиции парада. Мощные аккорды  семи орудийных залпов слились мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Завершилось мероприятие  тридцатью орудийными залпами, поименованными в честь Дня Военно-Морского Флота.  

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Главный военно-морской парад
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