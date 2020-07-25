25.07.2020 (13:14)

Михайловская военная артиллерийская академия приняла участие в генеральной репетиции военно-морского парада

Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии принял участие в генеральной репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге, который пройдет 26 июля 2020 года.

Орудийные расчеты, состоящие из курсантов, активно готовились к праздничному мероприятию. Отрабатывая свои навыки, они добивались синхронности выстрелов из орудий, определяющей качество звукового эффекта.

Артиллерийский залп из двенадцати 85-мм пушек Д-44, дислоцированных у стен Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, ознаменовал начало генеральной репетиции парада. Мощные аккорды семи орудийных залпов слились мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Завершилось мероприятие тридцатью орудийными залпами, поименованными в честь Дня Военно-Морского Флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице