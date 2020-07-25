25.07.2020 (12:54)

В Сибири стартовал чемпионат по офицерскому троеборью

В Алтайском крае на базе мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа состоялось торжественное открытие чемпионата армии по офицерскому троеборью (летнему). В соревнованиях примут участие сборные команды соединений и воинских частей, расположенных в Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае.

Военнослужащие будут соревноваться в выполнении таких дисциплин военно-прикладного вида спорта, как плавание вольным стилем 300 м, выполнение упражнений в стрельбе ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3, а также в беге на дистанцию 3 километра.

Всего в чемпионате принимают участие 5 команд, численностью более пятидесяти участников. Чемпионат продлится три дня.

По окончании соревнования будут определены лучшие военнослужащие сборных команд и сформирована сборная команда армии, которая примет участие в чемпионате Центрального военного округа.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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