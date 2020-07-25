25.07.2020 (11:41)

В День ВМФ для жителей и гостей Севастополя запланирован показ и посещение кораблей и военной техники

На Черноморском флоте (ЧФ) в ходе празднования Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) для жителей и гостей города-героя Севастополя будут организованы экскурсии на корабли ЧФ и выставка вооружения и военной техники.

26 июля после окончания военно-спортивного праздника в честь дня ВМФ с 14:00 до 17:00 на причальной стенке Морского вокзала будет организовано посещение кораблей. Зрители увидят большой десантный корабль «Азов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», ракетный катер «Набережные Челны» и противодиверсионный катер типа «Грачонок».

Также на площади имени адмирала П.С. Нахимова для жителей и гостей Севастополя будет доступна выставка и показ вооружения и военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили специального назначения «Тигр» и «Рысь» и другие образцы.

Выставка вооружения будет организована с 12:00 до 18:00.

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