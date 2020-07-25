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25.07.2020 (11:31)

Танкисты ЦВО уничтожили условного противника в ходе наступательной операции в Челябинской области

Военнослужащие танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке артиллерийских орудий уничтожили условного противника в ходе наступательной операции, завершившейся в рамках двустороннего ротного тактического учения на полигоне в Челябинской области.

По легенде учения «противник» занял оборону и замаскировал позиции. Расчеты комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» танковой дивизии ЦВО выполнили разведку местности, в ходе которой были получены данные о местоположении условного противника. Боевые расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и 120-милиметровых минометов 2Б11 комплекса «Сани» открыли совместный огонь по замаскированным позициям и ограничили пространство для маневров «противника», который предпринял попытку контрнаступления. Экипажи танков Т-72 и БМП-2 выдвинулись в район боевого применения и открыли непрерывный огонь по командным пунктам, огневым средствам, бронетехнике и живой силе условного противника.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений ЦВО, а также более 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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