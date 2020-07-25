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25.07.2020 (10:55)

Около 1,5 тысяч новобранцев мотострелкового соединения ЮВО в Ростовской области приступили к полевым занятиям

Военнослужащие, прибывшие для прохождения военной службы в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Ростовской области, приступили к практическим занятиям.

С военнослужащими проводится комплекс занятий по физической, тактической подготовке, военной медицине, основам инженерной подготовки и радиационной, химической и биологической защите. Все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

После окончания курса общевойсковой подготовки молодое пополнение будет приведено к Военной присяге.

Все новобранцы прошли мероприятия двухнедельного карантина, в ходе которого был специально изменен распорядок дня: им 4 раза в день проводили термометрию, проветривали и проводили дезинфекцию всех помещений не менее 5 раз в сутки, а также было организовано усиленное медицинское наблюдение.

Всего к учебным занятиям привлечено около 1,5 тысяч военнослужащих ЮВО, призванных весной 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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