25.07.2020 (10:13)
Подразделение антитеррора защитили военный городок в Киргизии
Тренировка подразделений антитеррор по внезапным действиям состоялась в объединенной российской военной авиабазе «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике.
В качестве учебных целей группами условных НВФ были захвачены объекты КПП, столовая. Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге, и оперативно прибыли к местам выполнения задач. В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.
Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям антитеррора.
Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.