25.07.2020 (10:13)

Подразделение антитеррора защитили военный городок в Киргизии

Тренировка подразделений антитеррор по внезапным действиям состоялась в объединенной российской военной авиабазе «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике.

В качестве учебных целей группами условных НВФ были захвачены объекты КПП, столовая. Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге, и оперативно прибыли к местам выполнения задач. В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям антитеррора.

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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