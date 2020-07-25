25.07.2020 (09:58)

В Петропавловске-Камчатском прошла генеральная репетиция парада кораблей и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ

В Авачинской бухте в составе парадного строя размещено 8 боевых кораблей Тихоокеанского флота, которые примут участие в завтрашнем морском параде. В двух линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Забайкалье», большой десантный корабль «Адмирал Невельской», модернизированный малый ракетный корабль «Смерч», морской тральщик МТ-265, спасательное судно «Алагез», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев обошел кораблей и поздравил экипажи с праздником, а затем поднялся на борт большого десантного корабля «Адмирал Невельской», который завтра станет главной трибуной торжеств на Камчатке.

Далее прошла репетиция военно-спортивного праздника в ходе которой демонстрировались действия сил по предназначению. В частности, осуществлялось траление и уничтожение морской мины, поиск и атака подводной лодки условного противника, досмотр подозрительного судна и освобождение корабля, захваченного террористами. Завершилась репетиция показом маневренных качеств современных буксиров, которые показали «танец» на фоне парадного строя кораблей.

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