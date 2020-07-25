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25.07.2020 (09:43)

Военнослужащие 90-й танковой дивизии в Чебаркуле посетили выставку, посвященную подвигам южноуральцев

Военнослужащие 90-й гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии посетили в Чебаркуле интерактивную выставку, посвященную военным и трудовым подвигам жителей Челябинской области.

Для экспозиции специально адаптировали моменты из книги Романа Грибанова «Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир». Она состоит из рассказов о лучших танкистах и летчиках, снайперах и разведчиках, инженерах и рабочих. Также выставка включает в себя элементы дополненной реальности, для активации которых необходимо использовать AR-приложение.

Кроме того, Урало-Сибирский Дом знаний совместно с коллективом Исторического парка «Россия – моя история» подготовил передвижной вариант интерактивной выставки о Великой Отечественной войне. По окончании осмотра выставки библиотеке гарнизона были переданы несколько экземпляров издания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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