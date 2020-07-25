25.07.2020 (09:14)
В период жаркой погоды военнослужащие ЮВО на Кубани провели противопожарные тренировки
В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в период установившейся жаркой погоды прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации пожаров.
В ходе тренировок отрабатывались задачи по эвакуации людей и техники, оказанию первой медицинской помощи «пострадавшим». Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.
Под руководством командиров соединений и воинских частей ЮВО тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.
В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.
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