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25.07.2020 (09:14)

В период жаркой погоды военнослужащие ЮВО на Кубани провели противопожарные тренировки

В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) на Кубани в период установившейся жаркой погоды прошли совместные тренировки по предупреждению и ликвидации пожаров.

В ходе тренировок отрабатывались задачи по эвакуации людей и техники, оказанию первой медицинской помощи «пострадавшим». Проведены занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Под руководством командиров соединений и воинских частей ЮВО тренировки прошли в обстановке, максимально приближенной к реальной, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.

В мероприятии приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 ед. военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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