25.07.2020 (07:30)

Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота

Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота, который впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в акватории бухты Золотой Рог.

На парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста выстроены боевые корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Также в парадной линии стоят корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, на катере «Ураган» обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником.

В ходе тренировки командующим ТОФ окончательно проверена готовность кораблей и личного состава к завтрашнему параду, а также отработан хронометраж основного эпизода праздника.

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