Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.07.2020 (07:00)

В ВВО стартовали сборы с летным составом по дозаправке в воздухе

В Хабаровском крае стартовали сборы с летчиками смешанного авиационного соединения Восточного военного округа по отработке практических навыков дозаправки в воздухе.

К мероприятиям привлекаются летчики истребительной и бомбардировочной авиации, пилоты уже прошли теоретической курс подготовки перед выполнением одного из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправки в воздухе.

К сборам привлекаются летный состав  на самолетах  Су-35С, Су-34, Су-24М2.

Дозаправка  производится от самолета-танкера Ил-78 военно-транспортной авиации с учетом соблюдения установленных требований по высоте и скорости при выполнении данного вида летной подготовки.

Кроме того полеты пройдут как в дневное, так и в ночное время. В темное время суток дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, которое установлено как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно. Уже выполнено более десятка вылетов, в том числе большинство в ночное время.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Механики-водители армейского корпуса на Сахалине и Курилах совершенствуют свои навыки вождения боевых машин ночью
В Якутии торжественно открыт памятник воину-афганцу
Психологи Амурского объединения ВВО по результатам изучения новобранцев весеннего призыва отмечают повышение мотивации к службе
В войсках ВВО летом значительно возросло количество учений, проводимых с применением средств имитации химического заражения

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false