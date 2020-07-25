25.07.2020 (07:00)

В ВВО стартовали сборы с летным составом по дозаправке в воздухе

В Хабаровском крае стартовали сборы с летчиками смешанного авиационного соединения Восточного военного округа по отработке практических навыков дозаправки в воздухе.

К мероприятиям привлекаются летчики истребительной и бомбардировочной авиации, пилоты уже прошли теоретической курс подготовки перед выполнением одного из самых сложных элементов летной подготовки – дозаправки в воздухе.

К сборам привлекаются летный состав на самолетах Су-35С, Су-34, Су-24М2.

Дозаправка производится от самолета-танкера Ил-78 военно-транспортной авиации с учетом соблюдения установленных требований по высоте и скорости при выполнении данного вида летной подготовки.

Кроме того полеты пройдут как в дневное, так и в ночное время. В темное время суток дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, которое установлено как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно. Уже выполнено более десятка вылетов, в том числе большинство в ночное время.

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