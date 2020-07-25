Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.07.2020 (06:00)

Механики-водители армейского корпуса на Сахалине и Курилах совершенствуют свои навыки вождения боевых машин ночью

Механики-водители многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также легкобронированной техники подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах в ночных условиях совершенствуют свои навыки вождения в составе подразделения.

В сложных условиях местности военнослужащие отрабатывают вождение боевой техники в составе рот и батарей, преодолевая минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие естественные и искусственные  преграды. Все препятствия механики-водители должны пройти без остановок, не задевания ограничителей (столбов) и без остановки двигателя.

Перед практическим вождением бронетехники военнослужащие изучили теорию вождения боевых машин, действий при возникновении внештатных ситуаций и прошли специальный курс тренировок с использованием современных тренажеров. Также водители продемонстрировали знания технического устройства своих машин.

В ходе контрольных занятий оценивались знания и умения механиков-водителей управлять боевыми машинами в условиях ограниченной видимости.

Помимо строгого выполнения инструкций и прохождение препятствий, особое внимание уделялось неукоснительному соблюдению всеми военнослужащими техники безопасности.

Занятия поводились на специально подготовленных танкодромах «Успеновского» полигона, в ночное время.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Якутии торжественно открыт памятник воину-афганцу
Психологи Амурского объединения ВВО по результатам изучения новобранцев весеннего призыва отмечают повышение мотивации к службе
В войсках ВВО летом значительно возросло количество учений, проводимых с применением средств имитации химического заражения
В Дальневосточном ВОКУ применяются уникальные методики и мировой опыт при подготовки курсантов

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false