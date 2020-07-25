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25.07.2020 (05:05)

В Якутии торжественно открыт памятник воину-афганцу

В городе Алдан Республики Саха (Якутия) торжественно открыт памятник ветерану боевых действий в Афганистане Федченко Игорю Александровичу.

В открытии мемориала принимал участие военный комиссар Алданского района Олег Бабич, представители муниципалитета и общественности, а также алданские юнармейцы.

В Алдане внимательно относятся к сохранению памяти земляков защищавших Отечество. Менее года назад в городе был открыт памятник участникам боевых действий, локальных войн и конфликтов, погибшим при исполнении воинского долга. Бронзовый солдат – символ мужества и стойкости – стоит на территории мемориала Памяти.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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