25.07.2020 (05:05)
В Якутии торжественно открыт памятник воину-афганцу
В городе Алдан Республики Саха (Якутия) торжественно открыт памятник ветерану боевых действий в Афганистане Федченко Игорю Александровичу.
В открытии мемориала принимал участие военный комиссар Алданского района Олег Бабич, представители муниципалитета и общественности, а также алданские юнармейцы.
В Алдане внимательно относятся к сохранению памяти земляков защищавших Отечество. Менее года назад в городе был открыт памятник участникам боевых действий, локальных войн и конфликтов, погибшим при исполнении воинского долга. Бронзовый солдат – символ мужества и стойкости – стоит на территории мемориала Памяти.
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