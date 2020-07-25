25.07.2020 (05:00)

Психологи Амурского объединения ВВО по результатам изучения новобранцев весеннего призыва отмечают повышение мотивации к службе

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, военными психологами завершено социологическое изучение молодого пополнения весеннего призыва.

Все призывники прошли личную ознакомительную беседу с армейскими психологами и выполнили ряд тестовых заданий. Кроме того, психологи собрали данные о новобранцах от старших команд и командиров, используя проведенный анализ независимых характеристик.

В текущем году главной особенностью явилось проведение ряда мероприятий по предотвращению заболеваемости личного состава воинских частей. Санитарным мерам при проведении обследования было уделено повышенное внимание психологов.

По результатам обследования отмечается улучшение качественных показателей у призывников минувшего призыва. Так, почти 60% новобранцев имеют среднее профессиональное образование, а каждый десятый обучался или окончил высшее учебное заведение. Более 80 % имеют высокую мотивацию к службе. Часть из них уже с первых дней изъявили желание проходить военную службу по контракту.

Большинство прибывших военнослужащих проходят месячный курс общевойсковой подготовки в сформированных учебных подразделениях по общевоинским уставам, огневой, физической и строевой подготовке в соединениях и воинских частях. После прохождения данного курса они будут приведены к Военной присяге и приступят к боевой учебе в составе подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице