25.07.2020 (04:50)

В войсках ВВО летом значительно возросло количество учений, проводимых с применением средств имитации химического заражения

В летнем периоде обучения в войсках Восточного военного округа значительно возросло количество учений, проводимых с применением средств имитации химического заражения. В настоящий момент все тактические и тактико-специальные учения проведены с использованием учебных рецептур, имитирующих наличие в воздухе и на местности условных токсичных химикатов. Ротами и батальонами общевойсковых подразделений, подразделениями родов войск и специальных войск отработаны вопросы по оповещению о РХБ заражении, подготовке и преодолению условных зараженных участков, проведению специальной обработки вооружения и техники, пользованию средствами индивидуальной защиты, а специалистами войск РХБ защиты – по проведению дегазации местности, зданий и сооружений.

Проведенные мероприятия позволили повысить навыки командиров подразделений всех степеней в управлении подразделениями в условиях сложной РХБ обстановки, а личного состава – в действиях в районах условного заражения, повысить его выносливость при нахождении в средствах индивидуальной защиты в условиях повышенных температур.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции войсками Восточного военного округа оказана посильная помощь органам государственной власти и местного самоуправления в проведении дезинфекции объектов оборонно-промышленного комплекса страны и социально значимых объектов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Апогеем подготовки в текущем году станут масштабные учения на полигоне «Цугол», где личный состав покажет и усовершенствует свои навыки в условиях сложной РХБ обстановки на созданных полях учебных химических рецептур.

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