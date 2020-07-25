25.07.2020 (03:50)

В Дальневосточном ВОКУ применяются уникальные методики и мировой опыт при подготовки курсантов

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в учебный процесс подготовки курсантов применяется успешный опыт подготовки команд училища к армейским международным играм. Команды училища являются действующими чемпионами конкурсов «Суворовский натиск» и «Морской десант», а также успешно выступают в других конкурсах АрМИ.

В ходе обучения преподавательским составом училища внедряются новые уникальные методики, которые были выработаны за несколько лет успешных выступлений курсантов на международных армейских играх. Для тренировок используется уникальная база, в настоящее время одна из лучших в Вооружённых Силах страны.

Это специальные полосы подготовки морпехов, снайперов, разведчиков, альпинистов, мотострелков и танкистов. Развитию материальной базы училища способствовали проведенные Всероссийские армейские игры конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Кроме того, в подготовке курсантов значительное место занимает сложный дальневосточный климат, который помогает подготовить будущих офицеров для действий в любых климатических условиях, как суровой зимы, так и знойного лета.

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