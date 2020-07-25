25.07.2020 (03:30)

В Приморской общевойсковой армии ВВО открыто памятное место герою советского союза

Герою советского союза младшему лейтенанту Калинину Ивану Андреевичу в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) открыто памятное место.

После сдачи в эксплуатацию новой казармы в п. Сибирцево, военнослужащие мотострелкового соединения оборудовали памятное место с бюстом и койкой герою советского союза навечно зачисленного в списки танкового батальона.

2 октября 1943 года батальон, в котором служил Калинин, переправлялся через реку Днепр на плацдарм в районе сёл Солошино и Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР. За последующие трое суток Калинин принял активное участие в отражении около двадцати немецких контратак, уничтожив один вражеский танк, два артиллерийских орудия, одну батарею миномётов, большое количество солдат и офицеров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за «успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство» младший сержант Иван Калинин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 3951.

В дальнейшем Калинин окончил танковое училище. С августа 1945 года участвовал в советско-японской войне. 14 августа 1945 года младший лейтенант Иван Калинин погиб в бою за город Муданьцзян. Герой похоронен в парке имени Калинина в п. Пограничный Приморского края. Он навечно зачислен в списки личного состава воинской части.

Приморская общевойсковая армия ВВО после победы над фашистской Германией в 1945 году была переброшена на дальневосточные рубежи Советского союза для борьбы с союзницей Гитлера - милитаристской Японией. Объединение сыграло одну из ключевых ролей в Маньжурской наступательной операции, разгромив противника в крупнейшем сражении за город Муданьцзян.

3 сентября день окончания Второй мировой войны и победы советского народа над японскими милитаристами объявлен Днём воинской славы России. Знаменательную дату общевойсковое объединение планирует отметить, проведя ряд культурных мероприятий посвященных 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.

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