25.07.2020 (21:00)

Генеральная репетиция Главного Военно-Морского Парада состоялась в Санкт-Петербурге и Кронштадте

24 июля 2020 года проведена Генеральная репетиция Главного Военно-Морского Парада в акваториях Невы (.Санкт-Петербург) и Большого Кронштадтского рейда (г. Кронштадт).

В генеральной репетиции приняло участие 46 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Среди них, – большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» фрегат «Адмирал Касатонов», большие десантные корабли «Пётр Моргунов», «Королёв», «Минск», корветы «Бойкий» и «Стойкий», малые ракетные корабли «Серпухов», «Мытищи», «Советск», «Град Свияжск» патрульный корабль «Василий Быков», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов», дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Старый Оскол», «Санкт-Петербург» тактические группы десантных, патрульных и противодиверсионных катеров.

По сравнению с 2019 годом процентная составляющая кораблей нового поколения, принимающих участие в Параде, возросла.

Парадные группы Морской авиации на генеральной репетиции были представлены более 40 единицами вертолетов и самолетов.

Главный военно-морской парад пройдет 26 июля 2020 года на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Парад будет включать морскую, воздушную и наземную составляющие, что позволит представить современный облик Военно-Морского Флота. Непосредственное участие в параде примут, 46 надводных кораблей и подводных лодок, более 40 воздушных судов, более 4000 военнослужащих.

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