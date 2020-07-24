Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.07.2020 (20:50)

На Балтийском флоте состоялась генеральная репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России

Сегодня, 24 июля, в г. Балтийске под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военно–морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ России.

Адмирал Александр Носатов обошел на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска. Во время обхода парадного строя боевых кораблей Командующий  Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов  флота, поздравил военных моряков с праздником. В парадном строю на акватории морского канала г. Балтийска выстроились боевые корабли Балтийского флота: эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257» и базовый тральщик «Сергей Колбасьев». Репетиция водноспортивного праздника началась с театрализованного представления «Виват, Балтийский флот!». Далее состоялось прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу г. Балтийска.

В ходе программы базовые тральщики провели траление фарватера, малый противолодочный корабль провел атаку субмарины неприятеля, а малый ракетный корабль сымитировал выполнение ракетного удара по кораблям условного противника. Кроме того, ракетные катера показали элемент морского артиллерийского боя, после чего артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота выполнили показательное учебно-боевое упражнение  по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Большой десантный корабль «Калининград» в ходе учебного боя провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82а.

Кроме того, в акватории Калининградского залива были показаны эпизоды по освобождению судна, захваченного пиратами, задержанию нарушителей государственной границы Российской Федерации.

Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей, а рейдовые буксиры выполнили сложное маневрирование на воде, получившее название «Вальс буксиров».

В общей сложности, в мероприятии приняли участие свыше 46 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок, а также более тысячи военнослужащих Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
Соединения и воинские части танковой армии ЗВО возвратились в пункт постоянной дислокации после учения
Свыше 1,5 тыс военнослужащих и более 600 ед. боевой техники ЗВО приняли участие в полковых тактических учениях в Нижегородской области
В Московской области мотострелков ЗВО проверили на устойчивость к морально-психологическому прессингу

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false