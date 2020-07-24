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24.07.2020 (20:10)

Около 400 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН примут Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения от Ивановской до Иркутской областей пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге около 400 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.

После прибытия в соединения и воинские части РВСН, пройдя двухнедельный карантин, новобранцы освоили курс общевойсковой подготовки.

В общевойсковую подготовку входили занятия по тактической, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите, и другим направлениям военного дела включая стрельбу из автомата.

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части РВСН прибыло более 7500 человек молодого пополнения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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