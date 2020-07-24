24.07.2020 (20:40)

В генеральной репетиции военно-морского парада на Северном флоте приняли участие оба экипажа РПКСН «Князь Владимир»

Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске прошла генеральная репетиция праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-морского флота, который будет отмечаться 26 июля. Началась она с построения войск гарнизона на Приморской площади и встречи командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. После оглашения поздравительного приказа состоялось прохождение парадных расчётов офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин.

Также были отработаны церемонии отдания почестей погибшим защитникам Отечества и возложения венков и цветов к памятнику Героям-североморцам. Военный оркестр Северного флота провёл дефиле с элементами плац-концерта, в ходе которого были исполнены вариации на тему известных музыкальных композиций «Варяг», «Вечер на рейде» и «Прощание Славянки».

Военно-морской парад на Североморском рейде начался с отходом от причала группы катеров во главе с катером командующего Северным флотом. Сигналом к началу морской части послужил – холостой выстрел большого противолодочного корабля «Североморск». Вице-адмирал Александр Моисеев обошёл строй из 14 кораблей и подводных лодок, стоящих на якоре в Кольском заливе, а затем поднялся на борт флагмана Северного флота – тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и с его палубы поздравил воинов-североморцев с главным военно-морским праздником.

С поздравлением командующего репетиция торжественной части парада была завершена, и начался военно-спортивный праздник. В ходе него были продемонстрированы боевые возможности сил флота: корабельная тральная группа гвардейской бригады кораблей охраны водного района Краснознаменной Кольской флотилии в составе экипажей базовых тральщиков «Котельнич», «Соловецкий юнга», «Коломна» и «Ядрин» показала элемент противоминного обеспечения ударных сил флота. Эпизод развертывания подводных лодок отработали экипажи дизель-электрической подводной лодки «Калуга» и атомной подводной лодки «Псков».

Они выполнили экстренное погружение и всплытие. Как осуществляется поиск подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции показали два корабельных противолодочных вертолёта Ка-27. Атаку подводной лодки выполнил малый противолодочный корабль «Брест», а малый ракетный корабль «Айсберг» осуществил огневую поддержку высадки морского десанта.

Одним из ярких эпизодом генеральной репетиции военно-спортивного праздника, стал бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке штурмовой авиации с участием большого десантного корабля «Кондопога», десантных катеров и плавающей бронетехники морской пехоты. Также был показан ряд эпизодов материально-технического обеспечения сил Северного флота и освобождение условно захваченного судна.

Всего в генеральной репетиции было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также авиации Северного флота и сторожевой корабль Арктического погрануправления ФСБ России. Её особенностью стало одновременное участие обоих экипажей новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир». Подводники во главе с капитаном 1 ранга Владиславом Дружиным построились на палубе ракетного крейсера в Кольском заливе, а экипаж капитана 1 ранга Александра Манина прошёл маршем в составе парадных расчётов.

Все мероприятия были проведены с учётом сложной эпидемической обстановки с соблюдением санитарных норм. 26 июля в День ВМФ из главной базы Северного флота будет организована прямая интернет-трансляция торжественных мероприятий.

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