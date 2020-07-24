24.07.2020 (19:00)
Залпы артиллерийских орудий откроют Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии откроют проведение Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля залпом 12 артиллерийских орудий Д-44.
Залп холостыми боеприпасами артиллерийской батареи, расположенной у Петропавловской крепости, определит начало парада. Также расчеты орудий сопроводят семью залпами исполнение Государственного гимна Российской Федерации оркестром Военно-Морского Флота.
Вечером будет произведен праздничный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-Морского Флота в Санкт Петербурге и Кронштадте.
85-мм дивизионная противотанковая пушка Д-44 принята на вооружение в 1946 году.
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