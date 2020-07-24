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24.07.2020 (19:00)

Залпы артиллерийских орудий откроют Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии откроют проведение Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге 26 июля залпом 12 артиллерийских орудий Д-44. 

Залп холостыми боеприпасами артиллерийской батареи, расположенной у Петропавловской крепости, определит начало парада.  Также расчеты орудий сопроводят семью залпами исполнение Государственного гимна Российской Федерации оркестром Военно-Морского Флота.

Вечером будет произведен праздничный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-Морского Флота в Санкт Петербурге и Кронштадте.

85-мм дивизионная противотанковая пушка Д-44 принята на вооружение в 1946 году.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военные парады , Главный военно-морской парад , Западный военный округ
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