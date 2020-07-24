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24.07.2020 (20:30)

Экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду

В Республике Карелия на аэродроме «Петрозаводск» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в преддверии празднования Дня военно-морского флота, прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей морской авиации.

Для проведения наземной тренировки на взлётно-посадочной полосе была нанесена схема пролёта над Санкт-Петербургом. Экипажи в пешем строю в составе звеньев по типам самолетов, выполнили выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, отработали порядок радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома, а также порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации.

С аэродрома «Петрозаводск» осуществят взлеты самолет топливозаправщик Ил-78, палубные истребители Су-33, истребители Су-27 и Су-30.

26 июля более 40 единиц авиатехники в едином строю, который возглавит легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2, пролетят над акваторией г.Санкт-Петербурга в ходе воздушной части Главного военно-морского парада.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военные парады , Главный военно-морской парад , Западный военный округ
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