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24.07.2020 (20:00)

Соединения и воинские части танковой армии ЗВО возвратились в пункт постоянной дислокации после учения

Органы управления и подразделения гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории 5 регионов России, после завершения командно-штабного учения на местности вернулись в пункт постоянной дислокации.

Учение проводилось под руководством командующего гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя. На мероприятие привлекалось более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц боевой техники, которые были выведены на полигоны.

Для проведения учения была создана сложная, быстроменяющаяся обстановка, характерная для современных боевых действий. Пункты управления и узлы связи отработали смену мест дислокации, совершив марши общей протяженностью более 50 км. Подразделения связи обеспечили бесперебойное управление войсками в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, проложив более 20 км линий проводной связи.

По оценке командования объединения, органы управления и командиры подразделений оперативно реагировали на изменения в тактике боевых действий условного противника и успешно выполнили все поставленные задачи.

Учение было направлено на совершенствование боевой готовности соединений, методов работы командиров и начальников всех степеней в управлении подчиненными подразделениями с использованием современных систем управления войсками. Военнослужащие соединений и воинских частей в рамках КШУ отработали задачи в соответствии со своим предназначением, включая вопросы антитеррористической направленности и защиты систем управления подразделениями.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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