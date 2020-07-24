24.07.2020 (19:35)

Свыше 1,5 тыс военнослужащих и более 600 ед. боевой техники ЗВО приняли участие в полковых тактических учениях в Нижегородской области

Свыше 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового полка Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к полковым тактическим учениям в Нижегородской области.

Учение проходит под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.

На первом этапе практических действий мотострелковые батальоны при поддержке самолетов разведчиков Су-24 вскрыли передвижение «противника» и нанесли ему упреждающий удар. Танкисты полка втянули в маневренную оборону ударные части и на подступах к первой линии обороны огнем из танков Т-72БА, бронетранспортёров БТР-82А, противотанковых управляемых ракет «Метис», «Фагот» и огнеметов «Шмель» уничтожили группы бронетехники, а также живую силу «противника».

Всего к обучению на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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