Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.07.2020 (19:35)

Свыше 1,5 тыс военнослужащих и более 600 ед. боевой техники ЗВО приняли участие в полковых тактических учениях в Нижегородской области

Свыше 1,5 тыс. военнослужащих мотострелкового полка Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к полковым тактическим учениям в Нижегородской области.

Учение проходит под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.

На первом этапе практических действий мотострелковые батальоны при поддержке самолетов разведчиков Су-24 вскрыли передвижение «противника» и нанесли ему упреждающий удар. Танкисты полка втянули в маневренную оборону ударные части и на подступах к первой линии обороны огнем из танков Т-72БА, бронетранспортёров БТР-82А, противотанковых управляемых ракет «Метис», «Фагот» и огнеметов «Шмель» уничтожили группы бронетехники, а также живую силу «противника».

Всего к обучению на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Московской области мотострелков ЗВО проверили на устойчивость к морально-психологическому прессингу
Вертолеты и самолеты ЗВО поддержали наступление мотострелков в ходе полкового учения в Нижегородской области
Новый подход в обучении командного состава опробовали в ходе полкового учения в Нижегородской области
В Нижегородской области артиллерийские подразделения общевойсковой армии ЗВО нанесли массированное огневое поражение «противнику»

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false