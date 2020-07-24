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24.07.2020 (19:15)

В Московской области мотострелков ЗВО проверили на устойчивость к морально-психологическому прессингу

На полигоне Алабино в Московской области военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали элементы ведения боя с условным противником на психологической полосе.

Психологическая полоса представляет собой 550-метровую дистанцию, оборудованную различными препятствиями в виде полуразрушенных стен, проволочных заграждений, рвов, изобилующими сюрпризами и ловушками. Это и внезапные засады, налеты «противника», и взрывные устройства, заложенные в самых неожиданных местах, пламя, дым, кинжальный огонь из всех видов оружия, вывод из строя командира, другие факторы, позволяющие проверить на устойчивость к морально-психологическому прессингу любой воинский коллектив.

В ходе тренировки командиры смогли повысить совместимость и слаженность действий в подразделениях, отработать восполнение психологических потерь, оценить общую готовность к выполнению учебно-боевых задач.

К прохождению полосы препятствий было задействовано свыше 400 военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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