24.07.2020 (18:24)

Вертолеты и самолеты ЗВО поддержали наступление мотострелков в ходе полкового учения в Нижегородской области

Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) поддержали наступление мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО в ходе учения в Нижегородской области.

Мероприятие боевой подготовки проходит под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.

В ходе второго этапа учения вертолеты Ми-24 и самолеты Су-30СМ прикрыли передвижение мотострелков, танкистов и нанесли ракетный удар по боевым порядкам условного противника.

Экипажи вертолетов и самолетов отработали задачи по блокированию наступления основных наземных сил и поразили ракетно-бомбовым ударом цели на удалении до 3 тыс. м.

К учению, которое проходит на базе Центра боевой подготовки ЗВО, привлечены свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72БА, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

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