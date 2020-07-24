24.07.2020 (18:24)
Вертолеты и самолеты ЗВО поддержали наступление мотострелков в ходе полкового учения в Нижегородской области
Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) поддержали наступление мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО в ходе учения в Нижегородской области.
Мероприятие боевой подготовки проходит под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.
В ходе второго этапа учения вертолеты Ми-24 и самолеты Су-30СМ прикрыли передвижение мотострелков, танкистов и нанесли ракетный удар по боевым порядкам условного противника.
Экипажи вертолетов и самолетов отработали задачи по блокированию наступления основных наземных сил и поразили ракетно-бомбовым ударом цели на удалении до 3 тыс. м.
К учению, которое проходит на базе Центра боевой подготовки ЗВО, привлечены свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72БА, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».