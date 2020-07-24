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24.07.2020 (17:48)

Новый подход в обучении командного состава опробовали в ходе полкового учения в Нижегородской области

Учение проходит под руководством командира Висленской мотострелковой дивизии ЗВО полковника Алексея Авдеева.

«Командиры подразделений всех степеней получили практические навыки по управлению своими подразделениями, отработали взаимодействие видов и родов войск, а также поделились опытом применения подчиненных войск при быстроменяющейся обстановке современного общевойскового боя. Главные задачи проведения тактического учения с полком были выполнены успешно. Был осуществлен всесторонний контроль за действиями обучаемых, что позволило на высоком уровне оценить заключительный этап подготовки полка — полковое тактическое учение как наивысшую форму обучения личного состава», — заявил командир дивизии.

Новый подход в обучении личного состава полка создает возможность применения мотострелковых, танковых, артиллерийских, противотанковых, инженерных подразделений для решения нестандартно возникающих задач.

К учению, которое проходит на базе Центра боевой подготовки ЗВО, привлечены свыше 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72БА, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Ракетные войска , Западный военный округ , Учения , Инженерные войска
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