24.07.2020 (17:48)

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов принял участие в заседании Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА»

Сегодня в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов приняли участие в IV заседании Совета Военного инновационного технополиса «ЭРА», которое открывает серию крупных совместных мероприятий под эгидой коллегии Военно-промышленной комиссии России и Министерства обороны РФ.

Очередное заседание Совета технополиса «ЭРА» прошло в Анапе под руководством заместителя Председателя Правительства России Юрия Борисова.

В ходе мероприятия были рассмотрены ключевые вопросы, связанные с функционированием и новыми механизмами взаимодействия первого военного иннограда с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и научными школами страны. Отмечается, что на сегодняшний день условия для развития малых и больших предприятий значительно расширились.

«Технополис «ЭРА» буквально всколыхнул инициативщиков, количество предложений инициативных разработок продолжает расти. Гражданские предприятия получили реальный шанс воплотить свои идеи через технополис и выйти на совершенно новый уровень», — сказал Руслан Цаликов.

Также участники заседания рассмотрели заявки научных организаций и предприятий промышленности на получение ими статуса резидента технополиса и обсудили детали будущего федерального закона «О Военном инновационном технополисе «ЭРА», проект которого в настоящее время активно разрабатывается на межведомственном уровне.

Кроме того, на заседании были рассмотрены промежуточные результаты деятельности Центра компетенций цифровых двойников, а также динамика научных исследований и разработок Госкорпорации «Росатом», проводимых совместно с технополисом «ЭРА».

В заседании Совета также приняли участие руководство госкорпорации «Росатом», концерна «Калашников», Фонда перспективных исследований, члены коллегии Военно-промышленной комиссии ректоры МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие члены Совета технополиса.

Также в ходе рабочей поездки первый замглавы военного ведомства проверил жилищно-казарменный фонд в регионе, его использование и содержание, а также качество жизни и условия несения службы военнослужащих.

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