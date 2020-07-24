24.07.2020 (18:00)

Учение с группировкой ВДВ, проводимое в Рязанской области, завершилось разгромом условного противника

В ходе заключительного этапа масштабного командно-штабного учения, проводимого на полигоне Дубровичи в Рязанской области, подразделения Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ при проведении десантно-штурмовых, разведывательно-ударных и рейдовых действий уничтожили условного противника.

В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано 40 единиц военной и специальной техники.

Активная фаза учения стартовала проведением разведки района действий с привлечением самолетов-разведчиков Су-24МР и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые обнаружили подразделения наступающего противника в район сосредоточения группировки.

По условному противнику был нанесен сосредоточенный огневой удар с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», многоцелевых истребителей Су-30 и вертолетов Ка-52.

Далее вертолетами Ми-8АМТШ для проведения засадных действий были доставлены десантные подразделения. Вертолетами Ми-8Т, входящими в состав воздушного подвижного отряда заграждений, проведено дистанционное минирование наиболее опасных направлений с применением вертолетной системы минирования ВСМ-1.

Также вертолетами Ми-8АМТШ в район ведения оборонительных действий на внешней подвеске были доставлены гаубицы Д-30.

В завершающей фазе подразделения ВДВ ведением позиционной обороны с использованием боевых машин десанта БМД-4, стрелкового оружия и гранатометов уничтожили подходящие резервы условного противника.

Всего в учении, проводимом под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, принимали участие около 6 тыс. военнослужащих, было задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, среди которой современные боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», модернизированные БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», а также реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице