24.07.2020 (17:35)

Впервые Каспийская флотилия отметит День ВМФ в Дагестане

Военно-морской парад кораблей Каспийской флотилии в День ВМФ России пройдёт в акватории Каспийского моря у побережья города Каспийска.

Командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук рассказал, как будет проходить военно-морской парад в новых условиях дислокации.

«Передислокация в новый пункт базирования в Дагестане, имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспия, обеспечила круглогодичную навигацию и немалые преимущества для организации боевой подготовки флотилии по сравнению с теми условиями, в которых находились корабли в старом месте базирования в Астраханской области в устье реки Волги», — отметил контр-адмирал Сергей Пинчук.

По давней флотской традиции торжества начнутся с парада кораблей. Во время этой церемонии 26 июля в 9 часов 30 минут командующий Каспийской флотилией совместно с представителями руководства Республики Дагестан и города Каспийск, приглашенными гостями завершат посадку на катер командующего «Альбатрос» с последующим переходом на рейд к линии строя кораблей, стоящих на бочках. В кильватерном строю будут представлены 12 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань», пограничный сторожевой корабль «Валентин Пикуль», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», спасательные многофункциональные катера и другие.

В программе военно-спортивного праздника предусмотрено проигрывание различных боевых эпизодов, в которых примут участие корабли и суда Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Например, в эпизоде с демонстрацией действий по пресечению нарушения границы примут участие пограничные корабли и катера. При розыгрыше эпизода по проделыванию проходов в морском минном заграждении покажут своё мастерство экипажи противоминных кораблей Каспийской флотилии — базовый тральщик «Магомет Гаджиев» и рейдовые тральщики.

Свою морскую выучку в бою с кораблями условного противника продемонстрируют также малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Махачкала» и «Волгодонск», артиллерийские катера проекта «Шмель».

Жители Дагестана и гости республики смогут впервые увидеть в динамике боевую работу морских пехотинцев во время высадки на необорудованное побережье, занятое условным противником.

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