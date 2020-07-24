24.07.2020 (17:20)

Экипажи более 20 самолетов оперативно-тактической авиации ЦВО отработали дозаправку топливом в воздухе

Более 20 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) отработали дневную и ночную дозаправку топливом в воздухе на учении, завершившимся в Челябинской области.

В течение трех летных смен экипажи оперативно-тактической авиации ЦВО совершили около 100 дозаправок от воздушного танкера Ил-78. Контакт заправочной штанги с конус-датчиком Ил-78 летчики выполняли на скорости от 500 до 600 км/ч днем и ночью с применением бортовых осветительных приборов. Экипажи отработали одиночные и парные подлеты к топливозаправщику на расстояние около 15 метров на различных высотах от 2000 до 8000 метров.

Один из сложнейших элементов летной подготовки — дозаправку топливом в воздухе — отработали экипажи самолетов четырех типов: истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолетов разведчиков Су-24МР челябинского авиаполка, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, которые для участия в учении совершили перелет из Красноярского края в Челябинскую область и преодолели более 2500 километров, а также экипаж авиационного танкера Ил-78.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице