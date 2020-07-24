24.07.2020 (17:12)

Снайперы ЦВО уничтожили авиацию условного противника на учении под Оренбургом

В Оренбургской области со снайперскими подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) проведено учение по борьбе с авиацией и беспилотными летательными аппаратами. Практические действия проходили на Тоцком полигоне.

По замыслу мероприятия, условный противник пытался авиаударом уничтожить звено самолетов-разведчиков Су-24МР, находящихся на полевом аэродроме. Снайперские пары, оснащенные винтовками СВДС и АСВК, организовали огневую засаду, уничтожив экипажи вертолетов противника, находящихся в воздушном пространстве. Кроме того, военнослужащие выполнили стрельбы по воздушным мишеням на дальностях до 1000 метров, применив 12,7-мм автоматические снайперские винтовки АСВК.

Также снайперы выполнили около 100 задач по уничтожению беспилотных летательных аппаратов условного противника, отработали технику скрытного передвижения и оборудование позиций для ведения огня. Налет авиации имитировали беспилотные аппараты «Орлан-10».

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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