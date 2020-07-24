24.07.2020 (16:57)

Партия разведывательных беспилотных летательных аппаратов поступила на вооружение Центрального военного округа

Партия комплексов с разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) поступила на вооружение Центрального военного округа.

Пять комплексов с БЛА «Элерон-3» и три — с БЛА «Орлан-10» пополнили парк беспилотной авиации мотострелковых бригад в Поволжье и российской военной авиабазы в Киргизии. Беспилотники обеспечивают разведку и трансляцию целей для поражения огневыми средствами в ходе учений различного уровня, а также мониторинг мероприятий боевой подготовки.

Комплекс с БЛА средней дальности «Орлан-10» предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокировки сотовой связи стандарта GSM, искажении навигационного поля GPS. Полезная нагрузка включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Способ старта — с катапульты.

БЛА «Элерон-3» — специальное разведывательное средство ближнего радиуса действия. Способен нести модуль с ИК-камерой и телевизионной низкоуровневой камерой или модуль с телевизионной камерой и тепловизором. Аппарат может выполнять полеты в автономном и радиокомандном режимах, в режиме облета или многократного прохода над заданной точкой. Возврат к месту старта автоматический. Максимальный взлетный вес аппарата — 5,3 кг, масса полезной нагрузки — до 1 кг. «Элерон-3» способен развивать скорость до 130 км в час и подниматься на высоту до 4 тыс. метров.

Справочно:

Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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