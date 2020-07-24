24.07.2020 (16:50)

Горные стрелки в Туве на учении по борьбе с беспилотными летательными аппаратами поразили более 300 целей

С подразделениями горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, проведено специальное учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), на котором военнослужащие поразили более 300 целей.

В качестве мишеней применялись воздушные шары, которые имитировали БЛА противника и были подняты в небо при помощи квадрокоптера. Огонь по воздушным целям вёлся из штатного вооружения из различных положений. В ходе учения личный состав горного соединения выполнил стрельбу как в индивидуальном порядке, так и в составе подразделений.

Подобные занятия способствуют приобретению устойчивых практических навыков ведения борьбы с низколетящими малогабаритными целями, которые из-за своего размера не всегда могут определить средства противовоздушной обороны.

В соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии уделяется особое внимание борьбе с беспилотной авиацией. Так, в 2018 году были сформированы специальные сводные группы военнослужащих по противодействию БЛА, в которую вошли личный состав мотострелкового подразделения, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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