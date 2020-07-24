24.07.2020 (16:00)

В ходе учения РВСН в Свердловской области пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Свердловской области.

В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. При этом проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

При совершении марша колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности. По вводной диверсанты использовали отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок с применением новейших образцов перспективной техники.

Подразделения РХБ защиты РВСН применили современные унифицированные тепловые машины УТМ-80М для полной специальной обработки более 100 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс».

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