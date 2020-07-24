24.07.2020 (15:00)

В преддверии Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге заложен восьмой корабль противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин»

Сегодня в Санкт-Петербурге в преддверии Главного военно-морского парада на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась торжественная церемония закладки 8-го новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Лев Чернавин».

Церемония прошла при участии руководства судостроительного предприятия, заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина, главного советника генерального директора АО «ОСК» Виктора Чиркова и представителей Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» в лице главного конструктора кораблей ПМО проекта 12700 Александра Калинина.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова кораблю присвоено наименование «Лев Чернавин» в честь советского офицера-подводника, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота, контр-адмирала Льва Давыдовича Чернавина.

Корабль ПМО «Лев Чернавин» станет восьмым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе.

Судостроителей и сотрудников ОСК от имени главкома ВМФ поздравил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игорь Мухаметшин.

«Корабли противоминной обороны проекта 12700 не имеют аналогов в мире. Они уже показали свою эффективность в ходе плановых мероприятий боевой подготовки в море. Причем ряд характеристик, заложенный в этот проект, превзошел по своей эффективности установленные проектные параметры», — отмечено в поздравлении адмирала Николая Евменова.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроитель ном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы при соблюдении норм эксплуатации неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его немагнитность, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования Военно-Морского Флота России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов Военно-Морского Флота России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Корабли ПМО проекта 12700 «Александрит»:

Водоизмещение — 890 тонн;

Длина — 62 м;

Ширина — 10 м;

Полная скорость хода — 16 узлов;

Экипаж — 44 чел.

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