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24.07.2020 (15:19)

В Каспийске военно-морской парад в День ВМФ завершится пролетом боевой авиации во главе с противолодочным вертолетом Ка-27

В Каспийске (Республика Дагестан) военно-морской парад в честь Дня ВМФ России завершится пролетом боевой авиации Южного военного округа (ЮВО) на высоте около 200 м.

В воздушном парадном строю пролетят вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, самолеты Су-34, Су-24, Су-25СМ3 и Су-30. Возглавит воздушный строй вертолет морского базирования Ка-27. Всего будет задействовано 13 единиц авиационной техники.

Кроме того, экипаж корабельного противолодочного вертолета Ка-27 продемонстрирует зрителям возможности по оказанию помощи судну, терпящему бедствие в открытом море.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии. Жители и гости Каспийска также смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Авиация , Вертолеты , Южный военный округ , Праздники
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