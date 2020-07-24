24.07.2020 (15:11)

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии будут соревноваться в стрельбе в составе групп в Приэльбрусье

Завтра военнослужащим высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии предстоит соревноваться в выполнении пятой специальной задачи – «Стрельба в составе групп», единственного испытания, в ходе которого они выполняют стрельбы из штатного оружия.

Военнослужащие должны выполнить финальное задание первого этапа: стрельба на дальность до 250 метров.

Всего на горном полигоне (травянистый склон) оборудовано четыре рубежа для стрельбы, на разном расстоянии будут установлены 36 мишеней (для стрелков, пулеметчиков и снайперов).

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Первый этап соревнований включает в себя специальные задачи «Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе», «Ориентирование в горной местности», «Лазание в связках», «Горная полоса препятствий» и «Стрельба в составе группы».

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