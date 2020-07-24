24.07.2020 (14:56)

Командующий войсками ЮВО открыл учебно-тренировочные комплексы для экипажей кораблей Черноморского флота

Сегодня в Новороссийске командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников открыл уникальные учебно-тренировочные комплексы (УТК) по спасательной и легководолазной подготовке «Афалина» и по борьбе за живучесть кораблей «Гефест», которые предназначены для подготовки экипажей кораблей Черноморского флота.

После официальной части мероприятия военнослужащие флотского объединения продемонстрировали возможности учебной базы с отработкой различных элементов водолазной подготовки и действий при ликвидации пожаров и поступления в отсеки забортной воды.

В частности, подводники ЧФ выполнили нормативы по водолазным спускам, эвакуации с подводной лодки через торпедный аппарат.

УТК «Афалина» предназначен для теоретической и практической подготовки обучаемых выполнению водолазных работ в условиях, приближенных к реальным. Новейший комплекс обеспечивает приобретение в береговых условиях необходимых теоретических знаний, а также практических умений и навыков по проведению водолазных работ. УТК оборудован современным водолазным снаряжением, позволяющим безопасно и эффективно проводить подготовку специалистов. Расчетная вместимость тренажерного комплекса до 25 обучаемых.

УТК «Гефест» предназначен для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций.

Комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разных отсеках, имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем пробоин.

Также в ходе рабочей поездки, которая прошла в канун Дня ВМФ, генерал армии Александр Дворников принял участие в открытии памятника «Морякам Новороссийской военно-морской базы, защитившим страну в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и стоящим на страже в мирное время».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице