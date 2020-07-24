24.07.2020 (14:41)

Группа антитеррора вертолетного полка на учении под Новосибирском предотвратила захват авиационной техники

Группа антитеррора вертолетного полка, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе учения на аэродроме Толмачёво отразила нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на военный объект и предотвратила захват авиационной техники.

По замыслу мероприятия, группа условного противника скрытно проникла на территорию вертолетного полка с целью захвата авиационной техники. Военнослужащие были подняты по тревоге и выдвинулись к месту проникновения. Прибыв в парк авиационной техники, подразделение антитеррора вступило в бой с «террористами», которые пытались захватить ударный вертолет Ми-24. Огнем из стрелкового оружия военнослужащие заставили «противника» укрыться в одном из зданий, тем самым оттеснив его от военной техники. После этого военнослужащие уничтожили условное НВФ и захватили ее главаря.

Группа разминирования, входящая в состав подразделения антитеррора, выполнила осмотр складов с боеприпасами на предмет выявления установленных террористами закладок и мин.

Кроме того, военнослужащие совместно с пожарными расчетами отработали действия по тушению пожара на территории стоянки авиационной техники.

Справочно:

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

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