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24.07.2020 (14:38)

Копия флага гвардейского крейсера «Красный Кавказ» станет одним из символов Дня Военно-Морского Флота на Черноморском флоте

В ходе празднования Дня Военно-Морского Флота в Севастополе к флагу линейного корабля «Императрица Мария» добавится кормовой гвардейский флаг крейсера Черноморского флота «Красный Кавказ», экипаж которого отличился в Керченско-Феодосийской десантной операции в декабре-январе 1941-1942 г.г.

Оба флага будут 26 июля подняты на флагштоках, после выстрела из исторического 36 фунтового орудия 1853 года выпуска, символизирующего начало военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ.

Точные копии флагов изготовлены с флагов кораблей, хранящихся в Музее Черноморского флота, и символизируют героические страницы в истории флота, связанные с событиями Крымской и Великой Отечественной войн.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Военные парады , Праздники , Великая Отечественная война (ВОВ)
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