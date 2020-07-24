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24.07.2020 (13:39)

Военные инженеры ЮВО в ходе спецучения отработают нестандартные способы ведения разведки

В рамках полевого выхода подразделения инженерных войск начали подготовку к специальным учениям, которые пройдут в августе с.г. в преддверии стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В процессе инженерной разведки иногда используются нестандартные средства и приемы. Например, с помощью рыбацкого спиннинга можно проверить или обезвредить мины-растяжки, в некоторых случаях инженеры используют строительные лазерные дальномеры, автомобильные регистраторы и сейсмические датчики, а для разведки водных преград (акваторий) рыболовные эхолоты.

Десятки подобных нестандартных способов ведения инженерной разведки планируется отработать в ходе специального учения. Также на полевом выходе особое внимание будет уделено изучению и практическому применению комплексов беспилотных летательных аппаратов и тепловизоров типа «Сова».

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск ЮВО пройдут одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ будет привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Разведывательные подразделения
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