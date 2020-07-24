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24.07.2020 (13:29)

Корабли Каспийской флотилии провели тренировку эпизода морского боя ко Дню ВМФ России

Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск», артиллерийские катера АК-209, АК-223, АК-201 Каспийской флотилии (КФл) провели боевые стрельбы по морским целям на тренировке морского боя с кораблями условного противника. Мероприятие прошло в рамках подготовки к военно-морскому параду, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

В тренировке также принимали участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Летчики совершали демонстрационные пролеты на высоте 50-70 метров над водой и сбрасывали макеты мины с борта ведомого вертолета.   

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники КФл, а также более 10 единиц авиационной техники 4 армии ВВС и ПВО, в этом числе самолеты Су-25, Су-24, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-35, Ка-27.

Кроме того, жители и гости Каспийска смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей КФл.

26 июля в День ВМФ России в Республике Дагестан впервые пройдет военно-морской парад.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Главный военно-морской парад , Каспийская флотилия , ПВО , Южный военный округ , ВВС , Корабли
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