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24.07.2020 (13:20)

Экипажи военно-транспортной авиации обеспечили массовое десантирование подразделений и техники ВДВ под Рязанью

В Рязанской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) в ходе учения десантировали около 1000 человек и порядка 60 единиц техники Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В десантировании было задействовано более 40 самолетов ВТА, включая Ил-76 и Ан-26, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4000 метров на две площадки приземления под Рязанью одновременно.

Авиационное прикрытие в ходе мероприятия выполняли экипажи истребителей Су-30СМ, а управление воздушным строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

После десантирования личный состав подразделений ВДВ отработал захват аэродрома условного противника, а экипажи самолетов Ил-76 — заход на посадку на грунтовую полосу с максимальным градиентом снижения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-десантные войска , ВВТ , Военно-транспортная авиация , ВКС
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