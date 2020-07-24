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24.07.2020 (13:17)

Мотострелки ЮВО в ходе учения под Волгоградом преодолели специальную полосу препятствий для проверки стрессоустойчивости

Военнослужащие соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках двустороннего ротного тактического учения преодолели специальную полосу препятствий с элементами реального боя для проверки стрессоустойчивости.

В ходе прохождения 500-метровой полосы препятствий мотострелки в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 сложных препятствий, в том числе проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы. Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

Одним из ярких этапов подготовки военнослужащих стала обкатка танком, в ходе которой мотострелкам предстояло не только укрыться в окопе под проезжающей над ними многотонной боевой машиной, но и условно уничтожить ее гранатой.

Главными целями прохождения полосы препятствий стали определение психологической устойчивости и готовность военнослужащих к выполнению учебных (боевых) задач по предназначению, а также организованности в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений и командиров всех степеней.

Во время проведения двустороннего ротного тактического учения специальную полосу препятствий уже прошли более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Учения , Южный военный округ
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