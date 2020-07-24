24.07.2020 (12:59)

Снайперы ЮВО отработали в Карачаево-Черкесии тактику ночной охоты на главарей отрядов условного противника

Снайперы горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Карачаево-Черкесии отработали тактику ночной охоты в горно-лесистой местности на командный состав подразделений условного противника.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров отрядов условного противника.

В ходе учения снайперы большое количество времени уделили маскировке подручными средствами и природной растительностью.

Кроме того, были отработаны задачи борьбы с разведывательной беспилотной авиацией. При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

Всего в учении подразделения снайперов было задействовано более 100 военнослужащих, а также бронеавтомобили «Тигр».

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