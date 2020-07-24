Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.07.2020 (12:59)

Снайперы ЮВО отработали в Карачаево-Черкесии тактику ночной охоты на главарей отрядов условного противника

Снайперы горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) Карачаево-Черкесии отработали тактику ночной охоты в горно-лесистой местности на командный состав подразделений условного противника.

Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, бесшумно обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров отрядов условного противника.

В ходе учения снайперы большое количество времени уделили маскировке подручными средствами и природной растительностью.

Кроме того, были отработаны задачи борьбы с разведывательной беспилотной авиацией. При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

Всего в учении подразделения снайперов было задействовано более 100 военнослужащих, а также бронеавтомобили «Тигр».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЮВО на Ставрополье выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом
На вооружение подразделений противовоздушной обороны горного соединения ЦВО в Туве поступила радиолокационная станция «Гармонь»
В Волгограде откроется Мемориал памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отпразднуют 102-ю годовщину образования соединения

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false