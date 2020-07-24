24.07.2020 (12:36)

В преддверии Дня ВМФ на судостроительном заводе «Залив» в Крыму спущен на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

В преддверии Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) на судостроительном заводе «Залив» в Крыму торжественно спущен на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон».

От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова судостроителей поздравил присутствовавший на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников. В торжественном мероприятии также приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов и представители керченской городской администрации.

«Спуск на воду в преддверии Дня ВМФ современного боевого корабля — лучший подарок для моряков. Малые ракетные корабли однотипные с МРК «Циклон» можно будет увидеть на Главном военно-морском параде 26 июля. И можно с уверенностью сказать, военные моряки гордятся службой на таких кораблях», — сказано в поздравлении адмирала Николая Евменова, которое было зачитано на церемонии.

В свою очередь, поздравляя коллег с таким значимым производственным событием, генеральный директор завода «Залив» Игорь Обрубов отметил, что «это первый корабль из трех данного проекта, которые строятся в настоящее время на предприятии. И успешная работа, которую демонстрирует коллектив «Залива», выполняя текущие заказы для Министерства обороны, является дополнительным подтверждением тому, что и в будущем предприятие оправдает доверие государства, поручающего «Заливу» стратегически важные проекты».

Слова благодарности за труд заводчанам были подкреплены наградами и грамотами, которые получили передовики производства.

Почетную миссию стать невестой корабля взяла на себя крановщица сборочно-сварочного цеха завода Татьяна Коломийцева.

Особого внимания заслуживает то, что среди гостей торжественного спуска находился будущий командир корабля — капитан 3 ранга Олег Тутчак. Именно под его управлением МРК «Циклон» после завершения ходовых и государственных испытаний войдет в состав Черноморского флота.

Справочно:

МРК проекта 22800 с шифром «Каракурт» — корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов. В зависимости от поставленных боевых задач малые ракетные корабли проекта 22800 могут действовать самостоятельно или в составе корабельных группировок.

Согласно данным проектанта, водоизмещение корабля составляет 860–900 тонн, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30–35 узлов, автономность — 12 суток, дальность плавания — 2500–2800 миль, экипаж — 39 человек.

Корабль проекта 22800 вобрал в себя все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения.

Конструкция корпуса корабля разработана с учетом повышенных требований к снижению радиолокационной заметности.

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