Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.07.2020 (12:54)

Танкисты ЮВО на Ставрополье выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.

Танковые экипажи, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Волгограде откроется Мемориал памяти подвигов краснофлотцев Волжской военной флотилии
Военнослужащие ЮВО в Абхазии отпразднуют 102-ю годовщину образования соединения
Масштабные тактические учения ЮВО охватили территорию всего Юга России
Силы Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения проверки боевой готовности

Метки:
Танки , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false