24.07.2020 (12:54)
Танкисты ЮВО на Ставрополье выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.
Танковые экипажи, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.
Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.
Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.
Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.
На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.