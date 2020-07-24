24.07.2020 (12:54)

Танкисты ЮВО на Ставрополье выполнили упражнения контрольных стрельб штатным снарядом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае, организовали танковые засады с выполнением упражнений ночных контрольных стрельб штатным снарядом.

Танковые экипажи, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении контрольных занятий основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням с ходу на расстоянии до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Кроме того, танкисты ЮВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.

Механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

На занятия по огневой подготовке было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

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