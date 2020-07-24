24.07.2020 (12:47)

Две бригады российских военных медиков приступили к оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Ош в Киргизии

Две бригады российских военных медиков совершили перелет на самолете Ан-26 из города Кант в город Ош в Киргизии для оказания помощи местным медицинским сотрудникам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и приступили к работе.

На данный момент российские медики ознакомились с лечебно-диагностическими возможностями медицинского учреждения, проанализировали применяемую тактику лечения пациентов, совместно с киргизскими коллегами провели осмотр пациентов, особое внимание уделив пациентам с тяжелой формой течения болезни, а также организовали круглосуточное дежурство.

Кроме того, российские врачи дали рекомендации по организации приема и распределению поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания.

Ранее самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Кант (Киргизская Республика) осуществлена доставка медицинского имущества и шести врачебно-сестринских бригад лечебных учреждений Минобороны России. Четыре бригады медиков уже приступили к работе в военном госпитале в Бишкеке.

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